Calciomercato Atalanta, ufficiale l’arrivo di Miranchuk: innesto super per Gasperini (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato Atalanta – Grande colpo di mercato in casa Atalanta, il club nerazzurro si è assicurato le prestazioni di Aleksey Miranchuk. Il russo arriva dalla Lokomotiv Mosca per 14,5 milioni di euro. “Lokomotiv e Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Aleksey Miranchuk al club italiano. Il trasferimento avverrà quando Aleksey si sottoporrà alle visite mediche. Auguriamo al giocatore una carriera di successo, nuove vittorie e una brillante avventura nel campionato italiano”. Ecco le prime parole del calciatore. “Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Voglio ringraziare tutti per essere stati presenti ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Atalanta, chiusa operazione Miranchuk con Lokomotiv Mosca Accordo trovato sulla base di 14,5 mili… - DiMarzio : #Atalanta, arriva #Miranchuk dalla #LokomotivMosca: è ufficiale - DiMarzio : #Atalanta, primi contatti per #Boga del Sassuolo. E piace #Senesi del Feyenoord - johnny___fns : Miranchuk. 14.5 milioni. E si venera ancora Giùntoli. Eh, ma quello è bravo a vendere 1!1! #Napoli… - partenope75 : RT @Pistogolblasta2: La #Juve prende #Kulusevski per €44M dall'#Atalanta. L'Atalanta prende poi dalla #Juve #Muratore per €8M, #Perin in p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta, senti Rangnick: ‘Il lavoro fatto da Gasperini è eccezionale’ Calciomercato.com Calciomercato Serie A | De Paul, destinazione a sopresa: big beffate

Rodrigo De Paulsognava un futuro in Champions League e invece molto probabilmente dovrà abituarsi alla Ptremier League. Secondo il ‘Telegraph’ infatti l’accordo tra Leeds e Udinese per il fantasista a ...

Chi è Aleksey Miranchuk, il colpo di mercato ufficiale dell’Atalanta

Aleksey Miranchuk è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Lokomotiv Mosca ha ufficializzato l'accordo con la Dea per il trasferimento in Serie A del duttile trequartista classe 199 ...

Rodrigo De Paulsognava un futuro in Champions League e invece molto probabilmente dovrà abituarsi alla Ptremier League. Secondo il ‘Telegraph’ infatti l’accordo tra Leeds e Udinese per il fantasista a ...Aleksey Miranchuk è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Lokomotiv Mosca ha ufficializzato l'accordo con la Dea per il trasferimento in Serie A del duttile trequartista classe 199 ...