Calciomercato Atalanta – È fatta per Miranchuk (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato Atalanta – Miranchuk pronto per sbarcare a Bergamo per la nuova avventura nerazzurra, si attende firma in queste ore. Aleksej Miranchuk è un giocatore nerazzurro Atalanta e Lokomotiv Mosca, proprietaria del cartellino del giocatore, hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Miranchuk in nerazzurro. La cifra che la Dea dovrà pagare al club russo si aggira intorno ai 15 milioni di euro ed un contratto per il giocatore russo di cinque anni. Il centrocampista russo era inseguito da tempo dal club nerazzurro per cercare il vice Ilicic, considerato il momento delicato dello sloveno, e cautelarsi per ogni evenienza. Aleksej Miranchuk, 25 anni, è un centrocampista offensivo-trequartista e molto abile anche nel calciare le ... Leggi su giornal

