Calcio, Neymar si separa da Nike dopo 15 anni di sponsorizzazione (Di domenica 30 agosto 2020) Giorni di trattative e separazioni, non solo per il Calciomercato: Nike ha infatti annunciato la fine dell’accordo di sponsorizzazione con Neymar. Il brasiliano si separa quindi dal brand di abbigliamento sportivo dopo ben 15 anni, dal momento che Nike mise sotto contratto Neymar quando quest’ultimo aveva addirittura 13 anni. A confermarlo è stata direttamente l’azienda all’agenzia Efe: “Neymar Jr non sarà più un giocatore Nike dal 31 agosto 2020”. Ufficialmente non sono state rese note le motivazioni del divorzio, che però sarebbero basate su un mancato accordo a livello di valutazione della ... Leggi su sportface

tuttosport : #Espn Brasil: '#Messi chiama #Neymar per portarlo al #ManchesterCity' ?? - sportface2016 : #Calcio Termina dopo 15 la sponsorizzazione di #Neymar per #Nike - BDrummm : @lorenzo2392 @DavideLamela2 @FootballAndDre1 Però molti dei nuovi 'tifosi' soprattutto dei paesi avvicinati da ulti… - fisco24_info : Calcio, Neymar e la Nike si separano: L'attaccante brasiliano sarebbe in contatto con la Puma - infoitsport : Calcio, Neymar e la Nike si separano -