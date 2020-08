Cagliari, Di Francesco perde Gaston Pereiro: frattura del metatarso (Di domenica 30 agosto 2020) “Il calciatore Gastón Pereiro è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro“. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del Cagliari a proposito delle condizioni di Gaston Pereiro, vittima di un infortunio al piede nel corso dell’allenamento di ieri. “Il nazionale uruguaiano, le cui condizioni sono monitorate dallo staff medico-sanitario del Club, inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico – si legge nella nota ufficiale – i tempi di recupero sono stimabili in circa 45 giorni”. Un’assenza pesante per Eusebio Di Francesco che dovrà fare a meno per più di un mese dell’ex trequartista del Psv. Leggi su sportface

