Buffy L'Ammazzavampiri, ecco chi avrebbe potuto interpretare Angel nella serie TV (Di domenica 30 agosto 2020) Sapevate che l'attore che interpreta Angel nella serie TV di Buffy L'Ammazzavampiri poteva non essere David Boreanaz, ma un volto decisamente noto ai fan della serie e di Joss Whedon? Sono sempre tanti i retroscena dietro i casting degli attori in un progetto, ma a volte il destino è davvero strano... Come ad esempio nel caso di Buffy L'Ammazzavampiri e il personaggio di Angel. C'è stato un attore piuttosto noto, infatti, che fece il provino per la storica serie TV ideata da Joss Whedon; qualcuno che non solo in seguito finì con l'interpretare un ruolo alquanto importante nello show (sebbene non al pari di Angel), ma anche con il collaborare più volte con ... Leggi su movieplayer

__lukessmile : RT @Gabo98_1899: la carica che mi metteva buffy l'ammazzavampiri coi suoi paletti di legno nessun'altra serie - GP92573239 : RT @leganerd: Buffy L’ammazzavampiri arriva su Amazon Prime Video ? - sosbiglietti : Buffy L’Ammazzavampiri: la serie su Amazon Prime Video - kiaretta_cc : RT @perchetendenza: 'Buffy': Perché dal 1 settembre saranno disponibili su @PrimeVideoIT tutte le stagioni di 'Buffy l'ammazzavampiri' http… - lpasquarelli010 : Dal primo settembre su #AmazonPrimeVideo tutte e sette le stagioni di #BuffyLAmmazzavampiri (titolo originale Buffy… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffy Ammazzavampiri Buffy l'ammazzavampiri, ecco chi avrebbe potuto interpretare Angel Everyeye Serie TV Buffy l'ammazzavampiri, ecco chi avrebbe potuto interpretare Angel

David Boreanaz ha interpretato in modo memorabile il personaggio di Angel in Buffy l'ammazzavampiri per ben tre stagioni della serie prima di guadagnarsi uno spin-off tutto suo ma, un altro attore leg ...

Buffy L'Ammazzavampiri, ecco chi avrebbe potuto interpretare Angel nella serie TV

Sapevate che l'attore che interpreta Angel nella serie TV di Buffy L'Ammazzavampiri poteva non essere David Boreanaz, ma un volto decisamente noto ai fan della serie e di Joss Whedon? Sono sempre tant ...

David Boreanaz ha interpretato in modo memorabile il personaggio di Angel in Buffy l'ammazzavampiri per ben tre stagioni della serie prima di guadagnarsi uno spin-off tutto suo ma, un altro attore leg ...Sapevate che l'attore che interpreta Angel nella serie TV di Buffy L'Ammazzavampiri poteva non essere David Boreanaz, ma un volto decisamente noto ai fan della serie e di Joss Whedon? Sono sempre tant ...