Brutte notizie per Federico Fashion Style, anche compagna e figlia positive al coronavirus: le loro condizioni (Di domenica 30 agosto 2020) Brutte notizie per Federico Fashion Style, risultato nei giorni scorsi positivo al coronavirus. In queste ore è arrivata la notizia che ad essere state contagiate sono state anche la sua compagna e sua figlia di appena 3 anni. Ad annunciarlo è stata la donna, Letizia, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La partner del noto hairstylist aveva già detto qualche giorno fa di non sentirsi molto bene ed adesso è arrivata la conferma della sua positività al Covid-19. anche la piccola Sophie Maelle è stata dunque infettata. Ricordiamo che i tre hanno trascorso nel recente passato una vacanza in Sardegna ed è proprio lì che avrebbero contratto la ... Leggi su caffeinamagazine

Mariang15709842 : RT @VittorioDeSant7: COSA SI ASPETTAVANO! I TRADITORI? AI POSTERI L'ARDUA SENTENZA Sondaggi sul referendum di settembre, brutte notizie p… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Calciomercato Milan – Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi! Il Milanista "Targhe, ora si circola liberamente"

Questione risolta. Grazie ad un emendamento al decreto legge ‘semplificazioni’ del senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, già approvato in Commissione, viene risolta una criticità su cui ...

Alassio, non riesce a tornare a riva per il mare mosso: ragazzino salvato dalla Polizia di Stato

L'allarme lanciato dalla madre del giovane. Pronto intervento delle "volanti del mare". Il bagnante è stato recuperato disorientato ed ormai esausto dai ripetuti tentativi di raggiungere la battigia Q ...

Questione risolta. Grazie ad un emendamento al decreto legge ‘semplificazioni’ del senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, già approvato in Commissione, viene risolta una criticità su cui ...L'allarme lanciato dalla madre del giovane. Pronto intervento delle "volanti del mare". Il bagnante è stato recuperato disorientato ed ormai esausto dai ripetuti tentativi di raggiungere la battigia Q ...