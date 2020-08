Broken City, il film: trama, cast, trailer e streaming (Di domenica 30 agosto 2020) Questa sera, 30 agosto 2020, su Rai 3 va in onda il film Broken City, un thriller drammatico diretto dal Allen Hughes nel 2013. Le riprese sono state effettuate nelle città di Carrollton, nel New Orleans, e nello stato della Louisiana. Vediamo tutto ciò che dobbiamo sapere su questo film, dalla trama al cast. Broken City, la trama del film Billy Taggart è un ex poliziotto di New York, amava il suo lavoro e lo svolgeva alla perfezione finché non si è spinto troppo oltre nell’indagine di un omicidio e da quel momento il suo mondo è crollato. Adesso fa il detective privato, fatica ad arrivare a fine mese. Un giorno, l’uomo più potente della città, il ... Leggi su tpi

