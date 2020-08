Broken City film stasera in tv 30 agosto: cast, trama, streaming (Di domenica 30 agosto 2020) Broken City è il film stasera in tv domenica 30 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Broken City film stasera in tv: cast La regia è di Allen Hughes. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Natalie Martinez, Kyle Chandler, Barry Pepper, Justin Chambers, Han Soto, James Ransone, Griffin Dunne, Michael Beach, James Rawlings. Broken City film ... Leggi su cubemagazine

"Broken City": cast, trama e trailer

In un ambiente corrotto e dominato dall’ingiustizia, l’ex poliziotto Billy Taggart (Mark Wahlberg) cerca di redimersi - e vendicarsi - dopo essere stato ingannato dall’uomo più potente della città di ...

