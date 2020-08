Bristol Myers acquista licenza per nuova citochina (Di domenica 30 agosto 2020) Bristol Myers Squibb acquisisce la licenza esclusiva di DF6002, una citochina come potenziale trattamento per i tumori solidi ed ematologici Bristol Myers Squibb ha sborsato 475 milioni di dollari per la licenza esclusiva del programma di immunoterapia sperimentale avente come target l’interleuchina 12 (IL-12) sviluppato dalla biotech Dragonfly Therapeutics. L’accordo comprende i diritti su DF6002, una citochina a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

victorfyt : @ingarbot @PeroniaRepublic @Bristol_Myers @bmsinfo No, la warfarina no. La marca 'Circuvit' -

Ultime Notizie dalla rete : Bristol Myers Oncologia, Bristol Myers Squibb sigla accordo per nuova citochina PharmaStar Bristol Myers Squibb: accordo per acquisto societa' sviluppo bioterapici Forbius

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - Bristol Myers Squibb ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Forbius, societa' privata di ingegneria delle proteine in fase clinica che progetta ...

Tumore gastrico, doppio successo per nivolumab

Mese caldo per nivolumab. Dopo il successo nel mesotelioma pleurico, Bristol Myers Squibb ha annunciato i dati positivi di due studi clinici di Fase III condotti con nivolumab in due diversi setting d ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - Bristol Myers Squibb ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Forbius, societa' privata di ingegneria delle proteine in fase clinica che progetta ...Mese caldo per nivolumab. Dopo il successo nel mesotelioma pleurico, Bristol Myers Squibb ha annunciato i dati positivi di due studi clinici di Fase III condotti con nivolumab in due diversi setting d ...