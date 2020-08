Brescia, scelto il nuovo capitano (Di domenica 30 agosto 2020) Il Brescia ha annunciato il nuovo capitano della squadra Attraverso un comunicato ufficiale, il Brescia ha annunciato il nome del capitano della prossima stagione. Sarà Dimitri Bisoli a ereditare la fascia che la scorsa annata è stata di Gastaldello. «Dimitri Bisoli, già vicecapitano nella passata stagione, erediterà la fascia da Daniele Gastaldello. Un riconoscimento dovuto al comportamento esemplare e all’attaccamento dimostrati da Bisoli per i nostri colori. Perché indossare la fascia del Brescia vuol dire soprattutto quello. Il Brescia Calcio coglie l’occasione per ringraziare Bisoli, esempio di grande professionalità sia in campo che fuori, e gli augura una pronta ... Leggi su calcionews24

