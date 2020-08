Brescia, Bisoli sarà il capitano nella prossima stagione (Di domenica 30 agosto 2020) Brescia - Dimitri Bisoli indosserà la fascia da capitano del Brescia nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato il club lombardo in una nota nella quale viene chiarito che il Brescia "non intende ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Brescia, Bisoli sarà il capitano nella prossima stagione: Lo ha reso noto il club lombardo tramite una nota… - ndl00 : #Bisoli è il nuovo capitano del #Brescia - RobertoCR82 : @bolofficial0377 Fede 40 sono tanti. È naufragato insieme a tutto il Brescia come un Bisoli qualunque. Che poi è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Bisoli

BRESCIA Luigi Del Neri (nuovo) - Nato il 23 Agosto 1950 - 411 panchine in Serie A, 47 in B e 57 in C CHIEVO Alfredo Aglietti (confermato) - Nato il 15 Settembre 1970 - 271 panchine in Serie B CITTADEL ...Attraverso un comunicato ufficiale, il Brescia ha annunciato il nome del capitano della prossima stagione. Sarà Dimitri Bisoli a ereditare la fascia che la scorsa annata è stata di Gastaldello. «Dimit ...