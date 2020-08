Brad Pitt e la sua nuova fiamma Nicole? "Lei è sposata, il marito sa tutto e..." Rivelazione piccante: un triangolo proibito (Di domenica 30 agosto 2020) "Un matrimonio aperto". Piccantissime rivelazioni su Brad Pitt e la sua nuova fiamma, la bella Nicole Poturalski. La modella tedesca ha un figlio e soprattutto avrebbe ancora un compagno, il 68enne Roland Mary, imprenditore di Berlino e proprietario del ristorante Borchardt. Secondo il Daily Mail, però, il marito non sarebbe geloso della relazione extraconiugale della bellissima 27enne con il divo di Hollywood, uscito (malconcio) dal divorzio con Angelina Jolie. Anzi, malelingue riferiscono che il signor Mary e Nicole abbiano un patto di non belligeranza: siano, in altre parole, una coppia aperta disposta a chiudere un occhio sulle scappatelle del partner. Tra l'altro, la modella e l'attore americano si ... Leggi su liberoquotidiano

deepmingi : Madonna odio Yeosang mi ha alzato così tanto le aspettative sul genere maschile che se ora arrivasse brad pitt e mi… - macriga3 : 30 anni di differenza. Demenza senile! - morettweet : @a42nno Fai un sondaggio, chiedi con chi si vuole uscire a cena tra quella tizia di gucci e charlize theron o tra b… - chiamamimirella : @FerdinandoC Forse siamo arrivati al momento in cui Edward Norton capisce che Brad Pitt non esiste e ha parlato da solo per tutto il tempo. - VanityFairIt : Il marito di lei sembra che stia vivendo «tranquillamente la stretta amicizia di sua moglie con l’attore». Della se… -