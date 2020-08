Bomba Nek sulla Santanchè: "Me l'hanno chiesto, ho commesso una leggerezza". Twiga e coronavirus, parole (molto) pesanti (Di domenica 30 agosto 2020) Forse è stato Nek a innescare i guai di Daniela Santanchè. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti starebbero indagando sul Twiga, il celebre locale versiliano che la parlamentare di Fratelli d'Italia ha aperto insieme a Flavio Briatore, se verificare se, proprio come nel caso del Billionaire di Porto Cervo dello stesso Briatore, all'interno siano state rispettate tutte le misure di sicurezza anti-coronavirus. Nel mirino una serata in cui, complice il cantante emiliano, si sarebbe scatenato il delirio dei clienti, scesi in pista senza mascherina e senza, ovviamente, distanze di sicurezza. "Non voglio che passi un'immagine di me che non corrisponde a chi sono", ha spiegato Nek, al secolo Filippo Neviani, sulla sua pagina Instagram. "Mi è stato chiesto di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Nek Daniela Santanchè, il Twiga e l'indagine sul coronavirus. Bomba Nek: "Me l'hanno chiesto e ho accettato. Ho commesso una leggerezza" LiberoQuotidiano.it Daniela Santanchè, il Twiga e l'indagine sul coronavirus. Bomba Nek: "Me l'hanno chiesto e ho accettato. Ho commesso una leggerezza"

Forse è stato Nek a innescare i guai di Daniela Santanchè. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti starebbero indagando sul Twiga, il celebre locale versiliano che la parlamentare di Fratelli d'Italia h ...

Forse è stato Nek a innescare i guai di Daniela Santanchè. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti starebbero indagando sul Twiga, il celebre locale versiliano che la parlamentare di Fratelli d'Italia h ...