“Bollettino pieno di errori”. Disastro al ministero: per il secondo giorno di fila... (Di domenica 30 agosto 2020) Il bollettino del ministero della Salute dovrebbe essere un ottimo strumento per seguire la curva dell'epidemia e tutti i cambiamenti legati ai ricoveri in ospedale ed ai nuovi casi su base regionale, oltre che per tenere il conto dei tamponi effettuati ed analizzati. Il condizionale però è d'obbligo perché ultimamente i dati non sono stati così affidabili: colpa di errori umani, che però non dovrebbero accadere per un documento così delicato, oltre che seguito da milioni di italiani che ancora lo attendono con apprensione. Per il secondo giorno consecutivo ci sono degli errori: un fatto definito assurdo dai più acuti osservatori della rete e che è arrivato anche all'attenzione di Nino Cartabellotta, il presidente di Gimbe che è ritenuto autorevole in materia di Covid. Anche ... Leggi su liberoquotidiano

