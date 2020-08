Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 30 Agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Da alcune settimane stiamo assistendo ad una impennata di nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Allo stesso tempo và però segnalato l’aumento dei tamponi che vengono effettuati in questi giorni. Come riporta l’ultimo Bollettino con i dati relativi alla diffusione del virus Covid 19 nelle ultime 24 ore, c’è stato un leggerissimo calo di casi di positività rispetto alle ultime 24 ore. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 30 Agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 1.444 nuovi casi (1462 nelle 24 ore precedenti). Sono numeri di contagio abbastanza alti, paragonabili a quelli degli inizi dello scorso Maggio, quando il paese era ancora in ... Leggi su giornal

