Bollettino Coronavirus del 30 Agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 30 Agosto è +0,51% (ieri +0,54%) con 268.218 contagiati totali, 208.536 dimissioni/guarigioni (+312) e 35.477 deceduti (+4); 24.205 infezioni in corso (+1.049); solito calo dei test nel weekend: elaborati 81.723 tamponi (ieri 99.108) con 1.365 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,67.% (ieri 1,45%). Ricoverati con sintomi 1.251 (+83); terapie intensive: +7 (86).Nuovi casi soprattutto in: Campania 270; Lombardia 235; Lazio 156; Veneto 109; Emilia Romagna 109; Toscana 98; Puglia 69; Piemonte 60; Liguria 53. In Lombardia curva +0,23% (ieri +0,29%) con 12.863 tamponi (ieri 18.701) e 235 positivi; rapporto positivi /tamponi 1,82% (ieri 1,54%); 99.940 contagiati totali; ricoverati +9 (194); terapie intensive +2 (20); 3 decessi.L’ultima rilevazione dell’Iss, nel consueto Bollettino di ... Leggi su sbircialanotizia

