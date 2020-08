Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Ora sono tristi i posti vuoti a teatro, ma abbiamo riscoperto pazienza e recite in cortile» (Di domenica 30 agosto 2020) Il comico festeggia i quarant’anni di carriera e si racconta: il lockdown vissuto in prima persona e la visione della Milano che verrà, piste ciclabili comprese, con un occhio di riguardo allo spettacolo. «Mio figlio mi ha insegnato la forza del web» Leggi su corriere

Corriere : Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi» - zazoomblog : Claudio Bisio e la morte della madre: «Gli ultimi incontri con guanti e mascherina senza poterla abbracciare» -… - leggoit : #Bisio e la morte della madre: «Gli ultimi incontri con guanti e mascherina, senza poterla abbracciare» - AgostinisV : Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi. A Milano c… - Alien1it : #Bisio: «Gli ultimi incontri con mia madre in guanti e mascherina. Non capiva perché non la abbracciassi» -

Ultime Notizie dalla rete : Bisio Gli Bisio: «Tristi i posti vuoti a teatro, ma abbiamo riscoperto pazienza e recite in cortile» Corriere della Sera Claudio Bisio: “Mia mamma morta nel lockdown, non capiva perché non potevo abbracciarla”

Claudio Bisio riparte dal teatro dopo la quarantena e un lutto terribile che lo ha colpito proprio nei mesi più difficili del coronavirus. Lo scorso 4 aprile, in pieno lockdown, ha perso la madre, una ...

Claudio Bisio e la morte della madre: «Gli ultimi incontri con guanti e mascherina, senza poterla abbracciare»

Claudio Bisio, in un'intervista in cui ha parlato delle ripercussioni dell'emergenza coronavirus sul teatro, ha affrontato anche l'argomento della morte della madre. L'attore milanese, che ha perso la ...

Claudio Bisio riparte dal teatro dopo la quarantena e un lutto terribile che lo ha colpito proprio nei mesi più difficili del coronavirus. Lo scorso 4 aprile, in pieno lockdown, ha perso la madre, una ...Claudio Bisio, in un'intervista in cui ha parlato delle ripercussioni dell'emergenza coronavirus sul teatro, ha affrontato anche l'argomento della morte della madre. L'attore milanese, che ha perso la ...