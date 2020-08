Bimbo di 5 anni in terapia intensiva: sul proprio corpo segni di violenze inaudite, arrestati madre e compagno (Di domenica 30 agosto 2020) Brutta vicenda di maltrattamento di minori dall’Australia. A Sidney un bambino di cinque anni è stato picchiato a sangue dalla madre e dal suo compagno, immediatamente arrestati. Il bambino si trova adesso in terapia intensiva ed il medico che lo ha preso in carico parla del peggior caso di sospetto abuso di minori che abbia … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

