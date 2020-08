Bielorussia, oltre 100mila persone contestano Lukashenko (il giorno del suo compleanno) – Il video (Di domenica 30 agosto 2020) «Vergogna, vergogna!». Lo slogan è quello urlato da una folla oceanica – sono state stimate circa 100mila presenze – che si è riversata oggi, 30 agosto, in piazza a Minsk, in Bielorussia, per la terza settimana consecutiva. Il popolo torna a sfidare il presidente Aleksander Lukashenko, 66 anni compiuti oggi di cui 26 alla guida del Paese. I dati ufficiali diffusi dal ministero dell’Interno segnalano solo oggi 125 arresti. EPA/STRINGER Proteste a Minsk, BielorussiaIl risultato delle elezioni del 9 agosto scorso, che hanno visto nuovamente la vittoria di Lukashenko sulla sfidante Svetlana Tikhanovskaya, hanno generato una protesta di massa in tutto il Paese. Il sospetto dell’opinione pubblica è che il voto sia stato manomesso. Per questo i ... Leggi su open.online

davidealgebris : Conte non solo sta zitto su Bielorussia e Navalny. Va ben oltre nel leccare i piedi a Putin Insignisce del titol… - Avvenire_Nei : Bielorussia. Lukashenko silenzia le radio, ma l'opposizione parla da oltre confine - fisco24_info : Bielorussia, decine di migliaia in piazza a Minsk : Terza domenica di proteste contro la rielezione di Lukashenko.… - VoceAmicaItalia : #Bielorussia, a #Minsk ancora proteste: oltre 120 gli arresti - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Decine di arresti a Minsk, in Bielorussia, dove l'opposizione, nonostante i divieti e le minacce del regime, è scesa di nuovo i… -