Bergamo Basket, Massimo Lentsch al lavoro per rilanciare la squadra

La squadra confezionata dal vulcanico numero uno del Bergamo si presenterà il prossimo 15 novembre.

In primo piano Massimo Lentsch che a tempo di record ha riportato da quattro anni a questa parte in città il basket che conta. A dire il vero manca un tassello per agguantare la massima divisione nazi ...

