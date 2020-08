Benigni scherza al Bif&st: 'Trovatemi una casa qua', e da Bitonto arriva l'offerta: 'E' del 1800, nel nostro centro antico' (Di domenica 30 agosto 2020) Roberto Benigni accende il Bifest 2020: 'La Puglia il più bel set cinematografico d'Europa' 30 agosto 2020 Benigni 'cerca casa' in Puglia, a Bitonto qualcuno gliela offre per davvero. Il sindaco della ... Leggi su baritoday

rep_bari : Bif&st, Benigni scherza sulla casa in Puglia. A Bitonto ne offrono una nel centro storico [aggiornamento delle 18:3… - baritoday : Benigni scherza al Bif&st: 'Trovatemi una casa qua', e da Bitonto arriva l'offerta: 'E' del 1800, nel nostro centro… - Borderline_24 : #Benigni scherza su casa in #Puglia, #Bitonto gliela offre - AnsaPuglia : Benigni scherza su casa in Puglia e gliela offrono davvero. Sindaco Bitonto la mette su fb, 'è dell'Ottocento, in c… - LaGazzettaWeb : Benigni scherza su casa in Puglia e il sindaco di Bitonto gliela offre davvero «È dell'Ottocento, in centro» -