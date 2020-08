Benedetta Rossi confessa: “Oggi dopo tanto tempo ci sono riuscita!” (Di domenica 30 agosto 2020) La super Benedetta Rossi, ha dichiarato, che finalmente dopo molto tempo è riuscita a fare qualcosa che le piace molto, oltre cucinare. View this post on Instagram Ho ritrovato questa vecchia foto e voglio condividerla con voi. Stavo sistemando le ultime cose per fare lo scatto di copertina del mio primo libro e si percepisce … L'articolo Benedetta Rossi confessa: “Oggi dopo tanto tempo ci sono riuscita!” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TheOnlyOneYello : @HPreparazione Nemmeno io, mi è indigesta. Ma Benedetta Rossi è tanto caruccia... - HPreparazione : @TheOnlyOneYello La parodi non la guardo Però mi piace benedetta rossi - Danilo_mgh : Ho steso bucato e fatto lavatrici, cotto i peperoni che stavano andando a male e preparato i pranzi per i prossimi… - danytorino : Top story: Benedetta Rossi, le tagliatelle di Nonna Pina spopolano anche su Youtube: ecco la ricetta | Video – Corr… - Air_Wizard : Comunque ieri ho fatto la caprese al limone di Benedetta Rossi e raga ne farei e mangerei altre tre. -