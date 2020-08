Beach volley, Campionato Italiano Assoluto: Lupo/Nicolai campioni d’Italia (Di domenica 30 agosto 2020) Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno conquistato il titolo di campioni d’Italia, performando nel migliore dei modi sul palcoscenico del Piterpan Beach Arena di Caorle e superando per 2-0 (23-21, 21-19) la coppia Ingrosso/Caminati, anch’essa meritevole di elogi per la prestazione palesata. Nel femminile, invece, la ventisettesima edizione del Campionato Italiano di Beach volley è stata coronata dal successo di Sara Breidenbach e Giada Benazzi, superiori per 2-1 (16-21, 21-18, 15-13) a Varrassi/They, al termine di un tie break lottato ed emblematico: vittoria di carattere per le due atlete menzionate, visibilmente emozionate al termine del match. Leggi su sportface

