Il dirigente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato dell'addio di Thiago Alcantara in un'intervista a Die Welt Karl-Heinze Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha salutato Thiago Alcantara, ormai in procinto di andare al Liverpool. Il club tedesco attende solamente un'offerta dai Reds. Ecco le parole del numero uno bavarese rilasciate a Die Welt: «Ci aspettiamo che ci arrivi un'offerta in questi giorni. È stato importante che potesse dimostrare di giocare ad alto livello anche nei big match. Quando se ne andrà, ci farà male»

Neymar (Getty Images) Il brasiliano sarebbe costantemente in contatto telefonico con Suarez da subito dopo la finale di Champions contro il Bayern Monaco. L’opera di convincimento, probabilmente ...

Bayern Monaco, Rummenigge: «Thiago Alcantara? Il suo addio ci farà male»

Il dirigente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato dell’addio di Thiago Alcantara in un’intervista a Die Welt Karl-Heinze Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha salutato Thiago Alc ...

Il dirigente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato dell'addio di Thiago Alcantara in un'intervista a Die Welt Karl-Heinze Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha salutato Thiago Alc ...