Bayern Monaco, Boateng: «Flick ha cambiato la squadra. Ha fiducia in me» (Di domenica 30 agosto 2020) Il difensore del Bayern Monaco, Jerome Boateng, ha parlato del tecnico Flick in un’intervista rilasciata alla Bild Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ha parlato del suo tecnico, Hans-Dieter Flick, in un’intervista rilasciata alla Bild. Ecco le sue dichiarazioni: «Per questo sono rimasto a gennaio. Flick ha espresso fiducia in me, non ho mai voluto altro. Sono contento di essere riuscito a ripagarlo. Flick è una persona chiara, non ti inganna ma in cambio chiede tanto. Non usa mezzi termini e ti dice su cosa devi lavorare. Ha cambiato questa squadra» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : 'Ho sentito la fiducia di #Flick, lui ha cambiato il #Bayern'. Le parole di Jerome #Boateng - pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - _LucaPo_ : @EdoardoMecca1 Quelli che si ricordano di queste dichiarazioni ?? - Filoribs : @mauriziomeland2 @InterCM16 Se prendi la formazione del Bayern Monaco in finale di Champions League l’età media è di 27.5 - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: 'Ho sentito la fiducia di #Flick, lui ha cambiato il #Bayern'. Le parole di Jerome #Boateng -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, analisi della squadra campione d'Europa News-Sports Messi e la lezione non capita del Bayern campione d'Europa

Nella società dello spettacolo, come la chiamava già nel 1967 lo scrittore francese Guy Debord, si procede per immagini: le interpretazioni rimpiazzano i fatti e la narrazione diventa essa stessa veri ...

Calciomercato, la Juventus trema: Neymar lo vuole al Psg

Neymar spinge per Suarez al Psg. L’attaccante è in uscita dal Barcellona, anche se ha svolto regolarmente i test Covid-19 Neymar e Suarez ancora insieme, stavolta titolari nell’attacco del Psg però, c ...

Nella società dello spettacolo, come la chiamava già nel 1967 lo scrittore francese Guy Debord, si procede per immagini: le interpretazioni rimpiazzano i fatti e la narrazione diventa essa stessa veri ...Neymar spinge per Suarez al Psg. L’attaccante è in uscita dal Barcellona, anche se ha svolto regolarmente i test Covid-19 Neymar e Suarez ancora insieme, stavolta titolari nell’attacco del Psg però, c ...