Basket – Supercoppa italiana: buona la prima per Venezia e Trieste, ko Treviso e Trento (Di domenica 30 agosto 2020) Il Basket italiano è tornato a regalare emozioni con la Supercoppa. Oggi si sono disputate due partite, che hanno visto trionfare Venezia e Trieste. Venezia ha avuto la meglio su Treviso per 89-75, riuscendo a prendere il largo solo nell’ultimo quarto di gioco. I 20 punti di Mekowulu non sono bastati a Treviso, che ha ceduto ad un buon Venezia trascinato al successo da Chappell, Daye e Tonut. Sorride anche Trieste che ha superato Trento di soli 3 punti, col punteggio di 86-83. A trascinare i triestini al successo è stato un ottimo Henry, a referto con 27 punti.L'articolo Basket – Supercoppa italiana: buona la ... Leggi su sportfair

La Supercoppa Italiana di basket dà il via al girone C, promuovendo nei rispettivi match d’esordio Umana Reyer Venezia e Allianz Trieste: i lagunari, dopo una partita tirata fino a pochi minuti dal te ...

