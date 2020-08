Barcellona, Messi non si presenta per il tampone (Di domenica 30 agosto 2020) Barcellona (SPAGNA) (ITALPRESS) – Leo Messi, come ampiamente prevedibile non si è presentato nel ritiro del Barcellona per effettuare il tampone. L'argentino era stato convocato per le 10.15 ma non è arrivato. Il giocatore continua quindi il suo braccio di ferro con il club catalano chiedendo di liberarsi a zero facendo valere una clausola che secondo il Barca è scaduta. La scadenza naturale del contratto è prevista per il 2021 el'argentino sarebbe obbligato a pagare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Si è invece presentato regolarmente Arturo Vidal, nel mirino dell'Inter di Antonio Conte.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

DiMarzio : #Barcellona, #Messi non si presenta per il tampone - carlolaudisa : #Messi: il piano #Inter per il sorpasso a #City e #Psg. Prima Leo deve liberarsi dal #Barcellona: ricorrerà alla… - SkySport : ULTIM'ORA Fonte Ansa, Messi non si presenta a test anti Covid L'argentino era atteso per le 10.15 ma non si è vist… - MicheleRovito : RT @NonConoscoVG: Lionel Messi ha appena siglato il punto decisivo. Guerra aperta col Barcellona, non si presenta ai test fisici. - CorkScrew12 : @Marco77018284 @ParasiteMale @PBPcalcio Il Barcellona ha accettato di mettere una clausola, anche se adesso fanno f… -