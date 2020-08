Barca di migranti si incendia al largo di Crotone: ci sono feriti anche tra i finanzieri | VIDEO (Di domenica 30 agosto 2020) Una Barca di migranti al largo delle coste del Crotonese si è incendiata nel corso delle operazioni di soccorso portate avanti dalla Guardia di Finanza. A darne notizia è il quotidiano Il Crotonese, che è in grado anche di mostrare le immagini di una densa colonna di fumo che si è alzata dallo scafo che portava diversi migranti a bordo. LEGGI anche > Morte le due bambine colpite da un albero a Marina di Massa Il VIDEO dell’incendio della Barca dei migranti a Crotone Secondo quanto riportato, il carburante a bordo si sarebbe incendiato per un motivo accidentale durante le operazioni di trasbordo: diversi naufraghi ... Leggi su giornalettismo

