Bambina malata di tumore | gara di solidalietà sui social | raccolti 26mila euro per aiutare la famiglia

Un appello lanciato attraverso per raccogliere fondi. Così una famiglia di Altamura ha chiesto aiuto per 'riportare il sole nella vita di Serena'. Serena è una di 7 anni che da maggio sta lottando ...

Un appello lanciato attraverso Facebook e Gofundme per raccogliere fondi. Così una famiglia di Altamura ha chiesto aiuto per "riportare il sole nella vita di Serena". Serena è una bambina di 7 anni ch ...

Sindrome di K: la malattia fasulla che spaventò i nazisti

Storia della malattia fittizia grazie alla quale i medici del Fatebenefratelli di Roma misero in salvo decine di ebrei, nel 1943, durante la razzia nel Ghetto. Nell'ottobre del 1943, nei giorni più dr ...

