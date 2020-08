Azpilicueta fa il tifo per Hazard e… sogna Messi in Premier League (Di domenica 30 agosto 2020) Cesar Azpilicueta non dimentica le grandi cose fatte da Eden Hazard al Chelsea e parlando a Radio Marca, non solo difende la prima stagione sottotono dell'ex compagno, ma gli augura di mostrare al Real Madrid tutta la sua qualità, esattamente come fatto negli anni a Londra dove si è mostrato tra i calciatori più forti del mondo. E a proposito di calciatori importanti, il capitano blues ha commentato anche il potenziale arrivo di Messi in Premier League.Azpilicueta tifa Hazard e sogna Messicaption id="attachment 846531" align="alignnone" width="650" Hazard (Getty Images)/caption"Spero che possa prendere un po' di ritmo per aiutare la sua squadra. Non ho dubbi che il Real Madrid abbia tanti giocatori ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Azpilicueta fa il tifo per Hazard e... sogna Messi in Premier League - -

Ultime Notizie dalla rete : Azpilicueta tifo Azpilicueta fa il tifo per Hazard e… sogna Messi in Premier League ItaSportPress