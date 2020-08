“Avevano tre studi anche peggiori”. Conte, si mette male: dubbi e sospetti sul Covid (Di domenica 30 agosto 2020) “Leggo che Repubblica solo oggi scopre che il 12 febbraio il governo aveva in mano uno studio che ipotizzava fino a 60mila morti. In verità ne aveva tre con ipotesi anche peggiori”. Così Augusto Minzolini ha commentato il report che è finito nelle mani del quotidiano diretto da Maurizio Molinari e che getta molte ombre sulle responsabilità del governo nella gestione dell'epidemia di coronavirus. “Magari si dovrebbe porre pure la domanda sul perché, con queste infomazioni, il lockdown fu deciso solo venti giorni dopo”, ha aggiunto l'editorialista de Il Giornale, che giustamente punta l'attenzione sul fatto che Giuseppe Conte, il ministro Roberto Speranza e il resto del governo (compresi gli esperti del Cts) si sono mossi con enorme tanto ritardo. Le prime misure effettive ... Leggi su liberoquotidiano

