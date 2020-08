Avance a Chanel durante la diretta, Totti fulmina il fan focoso: "Te sfondo" - (Di domenica 30 agosto 2020) Novella Toloni diretta Instagram decisamente movimentata per l'ex capitano della Roma e sua figlia. Alle Avance di un follower Totti ha replicato senza mezzi termini: "Lei è mia" Chanel Totti torna a essere protagonista e questa volta il suo lato b sulla copertina di una rivista non c'entra niente. A far scattare Francesco Totti questa volta è stato il commento audace di un follower durante una diretta Instagram che l'ex capitano della Roma ha fatto, nelle scorse ore, insieme a Chanel. Una lusinga, neanche troppo spinta, che ha scatenato la gelosia di papà Francesco, che ha messo al suo post il fan. nodo 1885326 Proprio come era già accaduto durante la quarantena, Francesco ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Avance Chanel Avance a Chanel durante la diretta, Totti fulmina il fan focoso: "Te sfondo" ilGiornale.it Avance a Chanel durante la diretta, Totti fulmina il fan focoso: "Te sfondo"

Chanel Totti torna a essere protagonista e questa volta il suo lato b sulla copertina di una rivista non c'entra niente. A far scattare Francesco Totti questa volta è stato il commento audace di un fo ...

Chanel Totti torna a essere protagonista e questa volta il suo lato b sulla copertina di una rivista non c'entra niente. A far scattare Francesco Totti questa volta è stato il commento audace di un fo ...