Aumentano ricoveri e migranti positivi | bollettino | il dato chiave

Resta stabile al curva dei contagi, seppur con un leggero calo dei tamponi analizzati (81.723 contro i quasi 100mila di ieri). Il bollettino di domenica 30 agosto rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.365 nuovi casi, a fronte di 4 morti e 312 guariti: gli attualmente positivi salgono a 24.205, dei quali la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (22.868). Vanno però sempre tenuti d'occhio i numeri ospedalieri, in leggero aumento ma sempre sotto controllo: i ricoverati con sintomi sono 1.251 (+83), mentre quelli in terapia intensiva sono 86 (+7). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è a contagio zero: stavolta il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Campania (270). Poi seguono Lombardia (235), Lazio (156), Emilia Romagna (109) e Veneto).

