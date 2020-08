Atalanta, Palomino nel mirino del Betis (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato Atalanta: il difensore argentino sarebbe finito nel mirino del Betis José Luis Palomino piace in Spagna e potrebbe lasciare l’Atalanta per trasferirsi in Liga. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sulle tracce del difensore argentino ci sarebbe il Betis a caccia di difensori per migliorare il reparto arretrato. L’atalantino è uno dei profili sondati ma, prima di operare sul mercato in entrata, il club andaluso dovrà necessariamente effettuare delle operazione in uscita: vendere per comprare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Le soste del campionato. Il campionato si fermerà per lasciare spazio alla Nazionale del Ct Roberto Mancini l’11 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. Il campionato di serie A si aprirà regolarmente ...

TMW - L'Atalanta si aggiunge all'Inter: richiesta per ritardare l'inizio del campionato

Anche perché a Zingonia, lunedì, rischiano di essere in pochissimi: tutti convocati in nazionale, solo Toloi, Gomez, Palomino, Sportiello ... Il Corriere dello sport spiega che Inter e Atalanta ...

