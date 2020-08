Atalanta Miranchuk, leggera frenata: ci sono ancora diversi dettagli da limare (Di domenica 30 agosto 2020) , le prossime ore potrebbero essere decisive Aleksey Miranchuk sarà il nuovo acquisto dell’Atalanta. C’è ancora qualche dettaglio da limare e tra i due club c’è già l’intesa, così come con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro. Il rallentamento c’è stato, ma al momento nulla di preoccupante: c’è grande ottimismo per poter chiudere l’operazione. Salvo complicazioni dell’ultimo minuto il giocatore nei prossimi giorni sarà a Bergamo per poter conoscere i nuovi compagni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

