Atalanta, da domani si riparte: fissato il raduno a Zingonia (Di domenica 30 agosto 2020) , prima i test poi si inaugurerà la nuova stagione (Dal nostro inviato Patrick Iannarelli) – Da domani si riparte. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si radunerà domani sui campi di Zingonia per poter dare il via alla nuova stagione. La squadra è stata convocata per l'ora di pranzo: primi test, poi sarà il momento di tornare in campo per iniziare la nuova stagione. Si attende anche il ritorno di Josip Ilicic, ma lo sloveno dovrà riprendere gradualmente confidenza.

Atalanta, è fatta per il vice Ilicic. In serata il club ha chiuso l’accordo con la Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk come comferma Sky Sport. Un affare da 14,5 milioni, mentre non è ancora chiaro ...

Il Torino si è dunque mosso in maniera concreta e decisa per portare in granata Mergim Vojvoda. Il terzino kosovaro classe 1995 arriva all'ombra del Philadelfia per ricoprire il ruolo di laterale bass ...

