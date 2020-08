Ascolti TV | Sabato 29 agosto 2020. Ruggeri-Guaccero 11.6%, Morandi 10.8%. Il Tour de France su Rai2 al 9.3% (Di domenica 30 agosto 2020) Gianni Morandi - Live in Arena Nella serata di ieri, Sabato 29 agosto 2020, su Rai1 la replica di Una Storia da Cantare ha conquistato 1.705.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la replica di Gianni Morandi – Live in Arena ha raccolto davanti al video 1.664.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Ninna nanna mortale ha interessato 1.195.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 A-X-L – Un’amicizia extraordinaria ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 The Hateful Eight ha incollato 829.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 813.000 spettatori (5.1%). Su La7 I cannoni di Navarone ha registrato 458.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Memorie di una geisha segna 277.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Real ... Leggi su davidemaggio

