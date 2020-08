Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 29 agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 29 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il varietà Una storia da cantare ha totalizzato 1705 spettatori (11.62% di share); su Canale5 la serata Gianni Morandi Live in Arena ha avuto 1664 spettatori (share 10.84%). Su Italia1 il film A-X-L – Un’amicizia extraordinaria ha ottenuto 1095 spettatori (6.57%); su Rai2 il film Ninna Nanna Mortale ha portato a casa 1195 spettatori (6.75%); su Rai3 il film The Hateful Eight 829 spettatori (share 4.89%); su Rete4 la soap opera Una vita 843 spettatori (4.82%); su La7 I Cannoni di Navarone ne ha avuti 457 (3.12%). Ascolti tv Access ... Leggi su ascoltitv

