Arteta: “Stiamo facendo il possibile per il rinnovo di Aubameyang” (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo aver vinto il Community Shield, Mikel Arteta ha valutato lo stato delle trattative per il rinnovo di Aubameyang. L’allenatore basco ha inviato un messaggio di calma ai tifosi dei Gunners: “Non sono preoccupato perché stiamo facendo tutto il possibile per convincere il giocatore. Sa che abbiamo bisogno di lui. Abbiamo un ottimo rapporto con lui e il suo agente. Sono felice e contento per come si sta allenando e questo, senza dubbio, è un grande segno “. Foto: Twitter Arsenal L'articolo Arteta: “Stiamo facendo il possibile per il rinnovo di Aubameyang” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

