Armine Harutyunyan: la storia della foto della modella di Gucci che fa il saluto romano (Di domenica 30 agosto 2020) Armine Harutyunyan è la modella armena scelta da Gucci per la sua ultima campagna. Armine non è una bellezza alla Monica Bellucci e per questo la scelta della casa di moda ha suscitato un bel po’ di attenzione, che è proprio quello che serve a una campagna pubblicitaria. Armine aveva già sfilato per Gucci alla Milano Fashion Week nel 2019, ma allora nessuno aveva gridato allo scandalo. E se è arrivata su quella passerella un motivo ci sarà, anche se gli espertoni provincialotti di internet di casa nostra pensano di capirne di più. La serie “bodyshaming su Armine” ha però nelle ultime ore partorito uno spinoff. Quelli che “il ... Leggi su nextquotidiano

