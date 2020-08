Armine e la sfida di Gucci all'industria culturale (Di domenica 30 agosto 2020) Non è un Paese per donne. Il caso di Armine Harutyunyan, la modella dalla bellezza non convenzionale scelta da Gucci proprio per mettere sotto accusa il ruolo della moda di imporre schemi spesso sbagliati, bombardata da disgustose offese sui social per non apparire con la solita immagine da top model, lo dimostra.Ma certifica, altresì, che c’è sempre più bisogno di un discorso pubblico intorno al tema della parità di genere che, nonostante i progressi, è lungi dall’essersi realizzata. Una parità che deve imporsi anche nella sfera culturale, dove il maschilismo domina incontrastato, plasmando i gusti e la stessa immagine che le donne hanno di sé. Le donne non sono state storicamente libere di affermarsi come soggetto. Imbrigliate in regole sociali, ... Leggi su huffingtonpost

