Argentina, premier Fernandez: “Spero che Messi termini la carriera al Newell’s” (Di domenica 30 agosto 2020) “Il Barcellona è stato un club unico in questi anni con Messi. Spero che Leo termini la sua carriera dove l’ha cominciata, in Argentina, al Newell’s Old Boys. Leo, sei nel cuore di tutti noi e non abbiamo mai potuto vederti giocare nella nostra terra. Offrici l’onore di venire qui per terminare la carriera al Newell’s, che è il tuo club“. Questo è l’appello lanciato da Alberto Fernandez, attuale premier dell’Argentina, concernente il possibile trasferimento di Lionel Messi al Newell’s Old Boys, seppur attualmente utopico. Fernandez punta dunque sul sogno Messi, sebbene la trattativa sembri economicamente irrealizzabile e la ... Leggi su sportface

