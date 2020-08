Appello ai giovani di Liliana Segre: 'Prendete per mano l'Italia' (Di domenica 30 agosto 2020) Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d'incertezza Prendete per mano l'Italia". A lanciare l'Appello è la senatrice a Vita Liliana ... Leggi su tg.la7

Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d'incertezza prendete per mano l'Italia". A lanciare l'appello è la senatrice a Vita Liliana Segr ...

Scuola, appello ai cittadini Servono volontari per il piedibus

AAA volontari del piedibus cercansi a Merate. A chiedere la disponibilità ad accompagnare gli alunni delle elementari a scuola a piedi è l’assessore all’Istruzione Franca Maggioni. "In questo periodo ...

