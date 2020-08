Anziano chiama la polizia “Non ho soldi, ho fame” (Di domenica 30 agosto 2020) Ad Agrigento è successa una storia molto singolare, che vale la pena raccontare. Un Anziano ha chiamato in lacrime la polizia “Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni“, queste le sue parole che hanno fatto scalpore nel cuore degli agenti. A rendere nota questa storia è la polizia stessa, sulla pagina Facebook ufficiale della polizia di Stato. Questa telefonata al 113 ha aperto gli occhi su un’emergenza che, purtroppo, è sempre più diffusa. “L’uomo aveva raccontato in lacrime all’operatore che da cinque giorni non mangiava perché non aveva denaro. Gli agenti sono arrivati nella sua abitazione portando beni di prima necessità per l’uomo, un po’ di affetto e ... Leggi su sbircialanotizia

poliziadistato : Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare… - Avvenire_Nei : Agrigento. Anziano chiama la Polizia: non ho cibo. E gli agenti gli fanno la spesa - DanielaFiricano : RT @poliziadistato: Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare. Un… - stefanoruggier4 : RT @poliziadistato: Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare. Un… - aurora_pianese : RT @poliziadistato: Solo, sconfortato e in condizioni economiche precarie ci chiama. Pagando affitto e bollette, non ha più da mangiare. Un… -