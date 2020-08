Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 31 agosto al 4 settembre 2020: la vendetta di Paul (Di domenica 30 agosto 2020) Nelle puntate dal 31 agosto al 4 settembre 2020 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Paul pianificare la sua vendetta ai danni di Annabelle dopo aver avuto la conferma circa la sua responsabilità nella morte della sua amata. Per la giovane sarà davvero uno schock dato che fino a qualche minuto il giovane penserà bene di farle credere di essere innamorato di lei. Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 31 agosto al 1 settembre 2020: La disperazione di Natascha Lunedì 31 agosto 2020 – Il tentativo di Paul e Christoph: Paul e Christoph cercano ... Leggi su anticipazioni

Scontri incrociati saranno al centro delle puntate straniere di Tempesta d’amore. La sedicesima stagione della soap opera tedesca vedrà l’ingresso di Ariane una nuova perfida dark lady che riuscirà ne ...

Christoph (Dieter Bach) e Paul (Sandro Kirtzel) elaborano un piano per indurre Annabelle (Jenny Löffler) a confessare. Tormentano la donna con telefonate con la voce di Romy. Franzi (Léa Wegmann) deci ...

