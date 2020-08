Anticipazioni Il Segreto lunedì 31 agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Lunedì 31 agosto 2020 – Il Segreto di Soledad: contro il volere di Donna Francisca Soledad decide di vedere ugualmente Juan pur sapendo le conseguenze a cui va incontro. In questo modo si spiega la ragione che ha spinto il ragazzo a rimandare la sua fuga. I due si amano follemente e sono pronti a sfidare nuovamente la Montenegro. Successivamente vedremo Soledad temere per la vita di Juan dopo lo strano interessamento del marchese. Che cosa ha in mente di fare? L'articolo Anticipazioni Il Segreto lunedì 31 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

