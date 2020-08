Anna Politkovskaja, la giornalista uccisa per aver denunciato gli orrori delle guerre in Cecenia (Di domenica 30 agosto 2020) La sua indomita voce contro gli orrori delle guerre in Cecenia Seguace di un giornalismo in prima linea, è diventata rinomata per aver scritto più di duemila articoli sulle guerre in Cecenia e per averne svelato gli orrori inflitti ai civili da parte del ... Leggi su periodicodaily

Seguace di un giornalismo in prima linea, è diventata rinomata per aver scritto più di duemila articoli sulle guerre in Cecenia e per averne svelato gli orrori inflitti ai civili da parte del governo ...

