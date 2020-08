Anna Foglietta, la «promessa d’amore» della madrina di Venezia 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) «Mai rinunciare a qualcosa». Anna Foglietta se lo ripete da anni, portando avanti con splendidi risultati sia la carriera professionale che la famiglia: «Ho avuto una mamma che ci ricordava spesso quanti sacrifici faceva per noi figli», ci ha rivelato mesi fa. «Così, quando sono diventata madre io, ho pensato che essere felice e risolta sarebbe stato un bene per tutti». Eccola, quindi, che dal 2 al 12 settembre sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Leggi su vanityfair

L'attrice sarà il volto della 77esima edizione del Festival: dall’adolescenza ribelle («concerti e occupazioni») ai primi lavoretti in teatro («facevo anche le pulizie»), dagli attacchi d’ansia («cura ...

Venezia 2020. La prima grande mostra cinematografica ai tempi del coronavirus

L’attrice Anna Foglietta condurrà le serate di apertura e di chiusura della 77. Mostra d’arte cinematografica di Venezia. La cerimonia di apertura si potrà vedere in diretta nelle sale cinematografic ...

