Angelo Vassallo, chi era il sindaco pescatore ucciso nel 2010 (Di domenica 30 agosto 2020) Angelo Vassallo è stato il sindaco del comune di Pollica, ucciso in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini. “Lo stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese: la vera ricchezza è il luogo in cui si vive”: era questo il motto di Angelo Vassallo, sindaco di un … Leggi su viagginews

zazoomblog : Chi era Angelo Vassallo il personaggio a chi s’ispira la trama del film Il sindaco pescatore - #Angelo #Vassallo… - zazoomblog : Chi era Angelo Vassallo il personaggio a chi s’ispira la trama del film Il sindaco pescatore - #Angelo #Vassallo… - StefaniaVentu16 : RT @36Antignani: @erealacci @StefaniaVentu16 @RaiUno @Legambiente Già visto... Bellissimo. Ho conosciuto personalmente Angelo Vassallo, il… - 36Antignani : @erealacci @StefaniaVentu16 @RaiUno @Legambiente Già visto... Bellissimo. Ho conosciuto personalmente Angelo Vassal… - zazoomblog : Il sindaco pescatore: la storia vera di Angelo Vassallo sindaco ucciso dalla mafia - #sindaco #pescatore: #storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Vassallo

Angelo Vassallo è stato il sindaco del comune di Pollica, ucciso in un attentato la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini. “Lo stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Pae ...Questa sera, 30 agosto 2020, su Rai 1 va in onda in replica il film Il sindaco pescatore che racconta la storia di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica che è stato ucciso il 5 settembre 2010. Il fil ...