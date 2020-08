Angela Lansbury, la foto della “Signora in giallo” a Malibu: “La amo”, “Pensavo fosse a Cabot Cove” (Di domenica 30 agosto 2020) È una pagina fan quella che ha postato lo scatto della “Signora in giallo“, ovvero Angela Lansbury, a Malibu. L’attrice è seduta davanti a un tavolo con la mascherina tolta per mangiare e indossa un paio di occhiali da sole scuri. La didascalia indica solo luogo e data ma agli utenti Twitter è bastato per andare in visibilio. Apprezzamenti e qualche battuta: “Una vera leggenda”, “Non si sa chi è la vera highlander tra lei e la Regina”, “Il barista è stato assassinato prima di cena”, “Impennata di omicidi a Malibu”, “La amo”, “La mia regina”, “Pensavo fosse a Cabot Cove”. Insomma, una enorme quantità di cuori e messaggi per ... Leggi su ilfattoquotidiano

